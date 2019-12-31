إصابة 32 شخصًا خلال اقتحام السفارة الأمريكية بالعراق.. وترامب يتهم إيران

أصيب أكثر من 32 شخصا بالرصاص والاختناق،اليوم الثلاثاء، من جراء إطلاق قوات الأمن العراقية النار وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط السفارة الأميركية في بغداد.

اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إيران تنسق هجوما على السفارة الأمريكية فى العاصمة العراقية بغداد، قائلا عبر تويتر، كما نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، نتوقع من العراق استخدام قواته لحماية السفارة

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدى، قال إن الضربة الأمريكية على قطاعاتنا العسكرية يوم أول أمس تمت إدانتها من قبل الحكومة بأعلى المستويات واتخذت الحكومة العراقية سلسلة اجراءات وتدابير لمعالجة الوضع بما يؤمن سيادة العراق وأمن مواطنيه.

وذكر مراسل سكاي نيوز عربية أن عدد المصابين من جراء إطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع من قبل حماية السفارة الأميركية ضد المحتجين بلغ أكثر من 32 مصابا.

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وانطلق الآلاف من المدنيين والمسلحين من ميليشيات الحشد الشعبي، صباح الثلاثاء، بتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين سقطوا في غارة أميركية الأحد الماضي، وتوجه المشيعون إلى السفارة الأميركية تنديدا بالهجوم.

وهاجمت طائرات أميركية في 29 ديسمبر الجاري اللواءين 45 و46 بالحشد الشعبي، مما أسفر عن مقتل 27 شخصا وإصابة 15 آخرين.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع العراقية حرص الحكومة العراقية على حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية داخل العراق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، الثلاثاء.

وقال بيان للوزارة إنها "تنفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وصول وزير الدفاع نجاح الشمري إلى مبنى السفارة الأميركية"، مؤكدة أن "الشمري موجود في مقر عمله بمقر وزارة الدفاع".