ترامب يتهم إيران بالضلوع في الهجوم على السفارة الأمريكية بالعراق

اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إيران تنسق هجوما على السفارة الأمريكية فى العاصمة العراقية بغداد، قائلا عبر تويتر، كما نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، نتوقع من العراق استخدام قواته لحماية السفارة

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدى، قال إن الضربة الأمريكية على قطاعاتنا العسكرية يوم أول أمس تمت إدانتها من قبل الحكومة بأعلى المستويات واتخذت الحكومة العراقية سلسلة اجراءات وتدابير لمعالجة الوضع بما يؤمن سيادة العراق وأمن مواطنيه.

وأكد عبد المهدى، فى بيان، أن المراسم المهيبة لتشييع الشهداء جزء من الوفاء لدمائهم الزكية الغالية، لكن بعيدا عن الاحتكاك بمبانى السفارات التي تقع مسئولية حمايتها وتأمينها على الحكومة العراقية، مطالبا الجميع المغادرة فورا بعيدا عن هذه الأماكن، مذكرا أن أى اعتداء أو تحرش بالسفارات والممثليات الأجنبية هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية وسيعاقب عليه القانون بأشد العقوبات.

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ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى بإعلان حالة الحداد العام لمدة 3 أيام ابتداءً من اليوم الثلاثاء، على أرواح شهداء القوات المسلحة من منتسبي اللواء 45 و 46، ومنتسبي الجيش والشرطة إثر الاعتداء الآثم الذى تعرضوا له أمس الأول في منطقة القائم، حيث نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، منذ قليل، على لسان مسئولين بوزارة الخارجية العراقية، أنه تم إجلاء السفير الأمريكى وموظفى السفارة الأمريكية فى بغداد.

هاجم محتجون عراقيون الثلاثاء البوابة الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد، منددين بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت قواعد ميليشيا حزب الله العراق الموالِ لإيران ، كما أحرق المتظاهرون أعلامًا وحطموا كاميرات مراقبة وهم يهتفون "الموت لأمريكا"، "أمريكا الشيطان الأكبر" .

وتمكن المحتجون من عبور جميع حواجز التفتيش دون صعوبة في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، وحمل محتجون لافتات كتب على إحداها "البرلمان يجب إخراج القوات الأمريكية وإلا سيتم طردهم" فيما كتب على أخرى "أغلقوا السفارة الأمريكية في بغداد" و"إلى أمريكا .. سنرد بقوة"، كما كتب محتجون على جدار مبنى السفارة الأمريكية عبارات "مغلق بأمر الشعب" .. يكون الرد بحجم عقائدنا" و "كنا وما زلنا مقاومة" و "كلا كلا أمريكا .. كلا كلا إسرائيل".. وأخرى "نعم نعم للحشد".

ووصل زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وزعيم ميليشيا بدر هادي العامري أمام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، ونصب مناصرو "حزب الله العراق" خيام الاعتصام أمام مبنى السفارة، كما رفع المحتجون شعارات مطالبة بإغلاق السفارة وطرد السفير.