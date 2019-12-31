الامن العام: غصن دخل الى لبنان بصورة شرعية ولا توجد أية تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرّضه للملاحقة القانونية

أفادت ​المديرية العامة للأمن العام​ بأنه "كثرت في اليومين الماضيين التأويلات حول دخول المواطن ال​لبنان​ي ​كارلوس غصن​ الى ​بيروت​ ونحن نؤكد أن المواطن المذكور دخل الى لبنان بصورة شرعية ولا توجد أية تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرّضه للملاحقة القانونية".

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