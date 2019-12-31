لفت النائب ​هاغوب ترزيان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "في هذه ​السنة​ الجديدة التي تطل علينا حاملة صعوبات جمة نعود لنقول لكل العالم نحن قوم نعشق ​الحياة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان: السنة الجديدة تطل علينا حاملة صعوبات ولكن نحن نعشق الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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