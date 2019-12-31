سماع دوي انفجارات داخل اسرائيل تتردد اصداؤها في قرى قضاء مرجعيون

أفادت معلومات صحفية عن "سماع دوي انفجارات ضخمة داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، تتردد اصداؤها في معظم القرى والبلدات في قضاء مرجعيون، وتزامن ذلك مع تحليق لطيران مروحي عسكري مقابل بلدة الوزاني".
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