سماع دوي انفجارات داخل اسرائيل تتردد اصداؤها في قرى قضاء مرجعيون

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "سماع دوي ​انفجارات​ ضخمة داخل ​الاراضي الفلسطينية​ المحتلة، تتردد اصداؤها في معظم القرى والبلدات في قضاء ​مرجعيون​، وتزامن ذلك مع تحليق لطيران مروحي عسكري مقابل بلدة الوزاني".

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