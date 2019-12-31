خارجية لبنان: ظروف خروج غصن من اليابان ووصوله إلى بيروت غير معروفة منا

أكدت وزارة الخارجية ال​لبنان​ية أن "​كارلوس غصن​ دخل إلى لبنان فجر أمس بصورة شرعية حسبما أكد ​الأمن العام اللبناني​ ان ‏ظروف خروجه من ​اليابان​ والوصول إلى بيروت غير معروفة منا وكل كلام عنها هو شأن خاص به"، مشيرةً الى ان "لبنان وجّه ‏الى ​الحكومة اليابانية​ منذ سنة عدة مراسلات رسمية بخصوص غصن بقيت من دون أي جواب وقد تم تسليم ملفٍ كاملٍ عنها الى مساعد وزير الخارجية اليابانية أثناء زيارته الى بيروت قبل ايام.

ولفتت الخارجية في بيان لها، إلى أنه "لا توجد مع اليابان أي اتفاقية للتعاون القضائي أو الاسترداد لكن الدولتين وقعتا على اتفاقية ​الأمم المتحدة​ ل​مكافحة الفساد​ وهي ‏المرتكز الذي تم اعتماده في المراسلات التي وجهها لبنان الى السلطات اليابانية"، مشددة على "حرصها الكامل على افضل العلاقات مع الدولة اليابانية."