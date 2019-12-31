الخارجية الأميركية: رئيس العراق ورئيس الحكومة أكدا أنهما سيضمنان أمن الأميركيين

أكدت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أن "رئيس ​العراق​ ​برهم صالح​ ورئيس ​الحكومة​ ​عادل عبد المهدي​ أكدا أنهما سيضمنان أمن الأميركيين".

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