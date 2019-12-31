قائد سلاح الجوّ الإسرائيلي: تواجهنا في الشمال منظومة صواريخ خطيرة

اعتبر قائد سلاح الجوّ الإسرائيلي عميكام نوركين، أن "التفوّق الجويّ لإسرائيل في سماء المنطقة غير مضمون، وأنه على ​الجيش الإسرائيلي​ العمل للتأكد أن يكون ذا صلة أيضاً بعد 10 سنوات".

وفي كلمة له في ​مؤتمر​ "كالكاليست"، حذر نوركين من المواجهة على الحلبة الشمالية التي تمتلك "​منظومة​ ​صواريخ​ متطورة وخطيرة"، مشيراً إلى "وصول صواريخ أس 300 وأس 400 إلى الحدود".

وأشار الى أنه "لا توجد في أيّ مكان في ​العالم​ قوّة جويّة تواجه هكذا تهديدات"، معتبرا أن "مهمتي هي الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي وهذا الأمر أصبح أكثر تحدياً، لذلك من المهم القيام بتخطيط طويل الأمد".طارحا فكرة "استبدال مروحيات يسعور وشراء طائرات حربية جديدة".

هذا وقد وصف نوركين الاعتداء الأميركي على ​العراق​ قبل يومين بـ"احتمال تحوّل".

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