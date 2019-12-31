سفير العراق بايران: نعمل لتبادل تجاري بمستوى 20 مليار دولار مع ايران

أكد السفير ​العراق​ي في ​طهران​ جواد سعد قنديل أن "رفع حجم التبادل التجاري مع ​ايران​ لمستوى 20 مليار ​دولار​ بات على جدول أعمال البلدين"، موضحاً أن "الحجم التجاري البيني يلامس 12 مليار دولار"، مشيراً إلى "وجود مشاريع وأفكار مختلفة، تطرح من قبل ايران والعراق بغية الوصول للمستوى التجاري المنشود",

من جهة ثانية، أكد قنديل أن "ستة ملايين ايراني يزورون العراق سنويا في مقابل توافد 3 ملايين عراقي على ايران، لافتا الى مشاركة 3.5 مليون زائر ايراني في مسيرة ذكرى أربعينية ​الامام الحسين​ هذا العام".