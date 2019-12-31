ظريف: نتطلع الى تحقيق طاقات كبيرة وكامنة مع الصين

أعلن وزير الخارجية ال​إيران​ي، ​محمد جواد ظريف​، عن توفر طاقة كامنة كبيرة لخارطة طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين ​الصين​ وإيران، والتي تمتد الى ربع قرن، مشيرا الى أن "البلدين يسعيان إلى تعاون أوثق".

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي،أكد ظريف أنه "يسعدنا أن نستقبل العام الميلادي الجديد مع اصدقائنا الصينيين. ان خارطة طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين ايران والصين والتي تمتد الى 25 عاما تتمتع بطاقات كامنة كبيرة. نحن نتطلع إلى تحقيقها وفي الوقت نفسه نبحث عن تعاون إقليمي وعالمي أوثق".

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