روحاني: العقوبات الأميركية كلفت إيران 200 مليار دولار

لفت الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ إلى أن "العقوبات الاقتصادية الأميركية الأحادية على بلاده كلفت ​ايران​ 200 مليار ​دولار​"، واصفاً ​العقوبات الأميركية​ بـ"الحرب الاقتصادية"، مشيراً إلى أنه "إذا لم نكن قد تعرضنا للعقوبات ، لدخلت إلى البلاد إيرادات بقيمة 200 مليار دولار منذ عام 2016، منها حوالي 100 مليار دولار من ​القروض​ الأجنبية ".

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