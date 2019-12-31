الاناضول: توقيف 22 شخصاً بينهم أجانب بشبهة إنتمائهم لداعش في تركيا

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "​قوات الأمن التركية​ أوقفت 22 شخصا خلال حملات أمنية في ولايات ​أنقرة​، وإزمير، وموش، ضد تنظيم "داعش" الإرهابي"، موضحةً أن "قوات الأمن أوقفت 5 أجانب يشتبه بإنتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي في العاصمة أنقرة"، مشيرةً إلى أن "الموقوفين يحملون الجنسية العراقية والسورية وفي ولاية إزمير، أوقفت قوات الأمن 8 أشخاص يحمل أحدهم الجنسيتن اللبنانية والألمانية وسبعة منهم سوريون، للاشتباه بالانتماء لداعش وتم اقتياد الموقوفين إلى مديرية أمن الولاية لاستكمال التحقيقات معهم".

وأوضحت أنه "في ولاية موش شنت قوات الأمن حملات مماثلة وتمكنت من توقيف 9 أشخاص بتهمة الانتماء لداعش"، مشيرةً إلى أن "الموقوفين نقلوا إلى مديرية أمن الولاية لاستكمال التحقيقات معهم".