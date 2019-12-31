الجامعة العربية: نرفض فيه التدخل العسكري الخارجي في ليبيا

أصدرت ​الجامعة العربية​ بيانا رفض فيه التدخل العسكري الخارجي في ​ليبيا​. جاء البيان بعد أن عقد المندوبون الدائمون اجتماعا مغلقا لمجلس الجامعة العربية لبحث التصعيد التركي في ​ليبيا​، الذي جاء بعد إعلان ​أنقرة​ تقديم مشروع قانون للبرلمان، للموافقة على إرسال قوات تركية إلى ليبيا، دعما ل​حكومة​ الوفاق في ​طرابلس​، في مواجهة "​الجيش الوطني​ الليبي".

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