اغتيال قيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي في اليمن

اغتال مسلّحون القيادي في "​المقاومة​ الجنوبية" التابعة لـ"المجلس الإنتقالي الجنوبي"، ياسر شملق المقرومي، وفرّوا نحو منطقة الخيالة.

وكان المسلّحون قد أطلقوا النار على ​سيارة​ المقرومي في محافظة أبين جنوب ​اليمن​، فمات مع مرافقه على الفور.

في إشارة إلى أنّ المقرومي ليس القيادي الأوّل الذي يتعرّض للاغتيال هذا العام، ففي كانون الثاني الفائت اغتيل القيادي علي عوض الهازلة الكازمي بالرصاص أيضاً. وفي الشهر نفسه تعرّض ​العرض العسكري​ لقوّات المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً لقصفٍ أسفر عنه عدد من الضحايا.

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