التلفزيون العماني: السلطان قابوس في حالة صحية مستقرة في طريق العلاج

أعلن التلفزيون العماني أن السلطان قابوس بن سعيد في "حال مستقر، ويتابع برنامج العلاج المقرر".

جاء هذا الإعلان بعد أن زار قابوس ​بلجيكا​ بهدف العلاج في حين لم تعلن السلطات العمانية شيئا عن صحته بعد عودته، مما زاد المخاوف بشأن وضعه الصحي.

والسلطان قابوس (79 عاما) حليف للغرب ويحكم عمان منذ قيادته انقلابا أبيض عام 1970 بمساعدة ​بريطانيا​، القوة المستعمرة السابقة للسلطنة.

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