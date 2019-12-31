مجلس الوزراء السعودي دان الهجمات ضد القوات الأميركية الموجودة في العراق

دان ​مجلس الوزراء السعودي​ "الهجمات ضد ​القوات الأميركية​ الموجودة في ​العراق​"، معرباً عن "شجب المملكة وإدانتها للهجمات التي شنتها مليشيات إرهابية مدعومة من ​النظام الإيراني​ ضد القوات الأميركية الموجودة في العراق ضمن ​التحالف الدولي​ لمواجهة ​تنظيم داعش​".

وأكد أن "هذه الهجمات تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه واستقراره وتؤثر بصورة مباشرة على جهود ​مكافحة الإرهاب​"، مشددا على أن "ذلك يستلزم دعم جهود التعاون بين ​الحكومة العراقية​ و​قوات التحالف الدولي​ بقيادة ​الولايات المتحدة​ من خلال التحقيق في حادثة الهجوم الذي استهدف قاعدة عراقية بالقرب من ​كركوك​، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الأعمال العدائية المدعومة من النظام الإيراني".