أشادت ​السفارة الأميركية​ لدى ​الخرطوم​ بـ"محاكمة عناصر أمن ب​السودان​ في قضية مقتل ناشط تحت التعذيب"، مشيرةً إلى أنه "يسرنا أن نرى أولئك الذين قتلوا أحمد الخير، أحد الضحايا الكثر للثورة السودانية تم تقديمهم للعدالة ولقد أثبت السودان أهمية وجود نظام قضائي مستقل ومرن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية بالخرطوم تشيد بمحاكمة عناصر أمن سودانيين في قضية مقتل ناشط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.