السفارة الأمريكية تنصح مواطنيها بعدم الإقتراب من مقرها في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

حذرت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، المواطنين الأمريكيين من الإقتراب من مبنى السفارة في بغداد، بسبب استمرار التظاهر قربه.

وقالت السفارة في بيان، إنه "بسبب نشاط الاحتجاج المستمر، لا ينبغي على المواطنين الأمريكيين الاقتراب من السفارة الأمريكية في بغداد"، وفقا لقناة السومرية الإخبارية.

وأضاف بيان السفارة:"يجب على الأمريكيين مراجعة أمنهم الشخصي وتأهبهم في حالات الطوارئ، وسوف نواصل تقديم تحديثات على هذا الحساب حسب الحاجة".

واقتحم مشيعو شهداء الحشد الشعبي الذي سقطوا نتيجة قصف أمريكي في محافظة الأنبار أمس الأول الأحد، المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأمريكي.