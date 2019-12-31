النائب العام يصل دمياط والمحافظ تستقبله برأس البر

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت الدكتورة منال عوض، اليوم الثلاثاء، المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بفندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر، والذي يزور الإقليم لعقد اجتماع مع أعضاء النيابة العامة لمتابعة سير العمل.

ورحبت المحافظ بالنائب العام والوفد المرافق له، معربة عن تقديرها لجهوده وكافة المؤسسات القضائية، والدور الحيوي والهام الذي تقوم به تلك المؤسسات لتحقيق الصالح العام وحماية المجتمع وحفظ وحماية حقوق المواطنين.

وناقشت محافظ دمياط والنائب العام عددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين.

من جانبه، قدم المستشار حمادة الصاوي، التعازي لأبناء محافظة دمياط في ضحايا حادث أتوبيس الاستثمار الذي وقع السبت، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.