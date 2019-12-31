محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي: أعلنت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اكتشاف حالة اشتباه في إصابة رأس ماشية بمرض السعار بمركز بلاط. وتابعت الدكتورة وفاء يوسف رئيس قسم الأمراض المشتركة بالإدارة، عضو اللجنة المشكلة من المديرية، الحالة عقب الإبلاغ بالواقعة. وأكد الدكتور ناجي عوض، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، في بيان صحفي، أنه جري التنبيه على صاحب رأس الماشية بسرعة الإبلاغ عند نفوقها، وتحصين المخالط لها من الحيوانات، وكذا توجه الأشخاص المخالطين للحالة لأقرب وحدة صحية للتطعيم باللقاح المثبط، حفاظًا على صحتهم وضمانًا لعدم انتقال المرض إليهم، مشيرة إلى إن مرض السعار من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاشتباه في إصابة رأس ماشية بالسعار في الوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.