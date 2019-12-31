تراجع قيم التداول في البورصة إلى 194.4 مليار جنيه في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبدالقادر رمضان:

تراجعت قيم التداول في السوق الرئيسي للبورصة خلال العام الجاري لتسجل 194.47 مليار جنيه مقارنة بـ 270.37 مليار جنيه العام الماضي، بحسب التقرير السنوي للبورصة التي أصدرته اليوم الثلاثاء.

وخلال العام الجاري عانى سوق المال من تدني قيمة التداولات خلال جلسات كثيرة في العام.

وفي المقابل ارتفعت قيم تداولات السندات خلال العام الجاري لتبلغ 182.94 مليار جنيه مقابل 62.97 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وارتفعت قيم التداول خلال العام الجاري بشكل إجمالي "السوق الرئيسي- السندات – خارج المقصورة" لتسجل 409.72 مليار جنيه مقابل 358.49 مليار جنيه في عام 2018.