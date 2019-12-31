فنادق الأقصر تتزين بأشجار الكريسماس استعدادًا لاحتفالات رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:
أنهت محافظة الأقصر استعدادها للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، وجرى رفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات.
واستعدت فنادق المدينة اليوم الثلاثاء، لاستقبال السياح الراغبين في قضاء احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية بين آثار الأقصر، وزينت أشجار عيد الميلاد ومجسمات باب نويل مداخل الفنادق السياحية.
وتقيم فنادق الأقصر في ليلة رأس السنة احتفالات لنزلائها، تتضمن عروضًا فنية لفرق الموسيقى الشعبية والفلكورية ورقصة التنورة والكف الصعيدي.
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