النائب العام يوقع قرارا بترقية عدد من معاوني النيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
وقع النائب العام المستشار حماده الصاوي، قرارا بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة دفعة 2015، من درجة معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة.
وأرسل القرار إلى وزير العدل، لاتخاذ إجراءات عرضه على رئاسة الجمهورية للتصديق عليه؛ وبصدور ذلك التصديق يصبح القرار نافذا.
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