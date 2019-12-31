تضم 7 كليات.. قرار رئاسي بإنشاء جامعة رشيد بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 664 لسنة 2019 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة رشيد، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها المنطقة العمرانية الجديدة ـ رافد الطريق الدولي الساحلي مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

يأتي ذلك بهدف الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير المخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، كما تستهدف الجامعة أداء الخدمات البحثية للغير.

وتضم الجامعة كليات: الهندسة، والعلاج الطبيعي، وطب الفم والأسنان، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتمريض، ويجوز للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.