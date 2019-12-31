إسرائيل تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي من حقل لوثيان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

بدأ حقل لوثيان البحري في إسرائيل، البالغة استثماراته 3.6 مليار دولار، الإنتاج، اليوم الثلاثاء، حيث بدأ الغاز يتدفق من أكبر حقل في إسرائيل، رغم تأجيلات لأسباب تنظيمية ودعاوي قضائية من جماعات معارضة للمشروع مما أثار شكوكا بشأن بدء تشغيل الحقل في نهاية عام 2019 وفقا للجدول الزمني، بحسب وكالة رويترز.

لكن شركات نوبل إنرجي ومقرها تكساس، وديليك للحفر وريشيو أويل الإسرائيليتين، قالت إن العمليات بدأت لتتضاعف فعليا كمية الغاز التي تنتجها إسرائيل وترتفع أسهم الشركتين الإسرائيليتين.

وقال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لديليك للحفر "إسرائيل الآن قوة في قطاع الطاقة، قادرة على توريد كل احتياجاتها من الطاقة وتحقيق استقلالية في هذا القطاع"، وفقا للوكالة

وتسمح إمدادات الغاز من آبار لوثيان الواقعة على بعد 130 كيلومترا غربي ميناء حيفا لإسرائيل بالتحول بعيدا عن أنواع وقود أكثر تلويثا للبيئة، الفحم بشكل رئيسي، لتوليد الكهرباء.

وسيُنقل الغاز من لوثيان من منصة الإنتاج عبر خط أنابيب تحت المياه إلى شبكة توزيع إسرائيلية ومن هناك لمستهلكي الغاز في جميع أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن يلي ذلك بدء التصدير، وبدء تنفيذ اتفاقين بقيمة مليارات الدولارات لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن في الأسابيع المقبلة.

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وستبدأ مصر استيراد الغاز من إسرائيل بحلول منتصف يناير، فيما ستصل الكمية من لوثيان إلى 60 مليار متر مكعب على مدى 15 عاما، بينما سيُصدر حقل تمار القريب 25.3 مليار متر مكعب في نفس الفترة، وتبلغ قيمة الصادرات 19.5 مليار دولار، بحسب التقديرات.

وفي 2016، وقعت مجموعة لوثيان اتفاقا بقيمة عشرة مليارات دولار لتوريد الغاز إلى شركة الكهرباء الوطنية الأردنية.

وقال ايجل لانداو الرئيس التنفيذي لريشيو أويل، إن الشركات تعتقد أن هناك احتمالا قويا لاكتشاف مكامن كبيرة أخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل.

وارتفعت أسهم ديليك 4.4% في تل أبيب، وزادت أسهم ريشيو أويل 7.7%، وفقا لرويترز.

وتأجل إنتاج لوثيان في وقت سابق من الشهر الجاري حتى ألغت محكمة أمرا قضائيا مؤقتا أصدرته بفعل مخاوف بيئية.

وتلا ذلك تأخير لفترة وجيزة إذ قالت وزارة حماية البيئة، التي تراقب انبعاثات الغاز من المشروع، إنها بحاجة لبيانات إضافية من الشركات التي تدير الحقل.