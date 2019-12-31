المرصد السوري لحقوق الإنسان : إرتفاع عدد المجنّدين بالمعسكرات التركيّة إلى 1600 مقاتلٍ من فصائل "السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم" إستعدادًا للتوجّه إلى ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم، الإثنين 30 ديسمبر 2019، إنه رصد إرتفاع عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب إلى ما لا يقل عن 1600 "مرتزق" من مقاتلي فصائل "السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم" الموالية لتركيا، حيث جرى نقلهم من منطقة عفرين بعد تسجيل أسمائهم في الوقت الذي تتواصل عملية تسجيل الأسماء بشكل واسع،.

وأضاف على موقعه الرسمي على الأنترنات أن العملية مستمرة بشكل مكثف على الرغم من التركيز الكبير عليها إعلامياً وسياسياً.

وكان المرصد السوري قد نشر خلال يوم أمس الأحد، أن عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية “طرابلس” حتى الآن بلغ 300 شخص، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ ما بين 900 و1000 مجند.

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وأضاف أن الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر مقابل التوجه إلى طرابلس في ليبيا، وكلما طالت المدة كلما زاد الراتب الذي يتلقاه المقاتل، وبعض المجندين والمقاتلين الذين انتقلوا إلى ليبيا هم عناصر سابقين من فصيل "حركة حزم" ممن إنضموا إلى فصائل سيلمان شاه والسلطان مراد وفصائل أخرى متواجد ضمن مناطق نفوذ القوات التركية في سورية وذلك بعد حل حركة حزم قبل عدة سنوات.

وكشف "المرصد السوري" أنه حصل على تسجيلات صوتية لأحد الأشخاص يظهر فيه صوت أحد المقاتلين الموالين لتركيا يتحدث مع مجموعة من المجندين عما إذا كانوا على استعداد للرحيل غدا إلى طرابلس إنطلاقا من عفرين، مضيفا "سنتحرك في الساعة العاشرة صباحا من عفرين. ونحن لسنا عبدة الدولار ولكن الظروف والديون التي مررنا بها تدفعنا إلى فعل هذا".