الولايات المتحدة تشنّ غاراتٍ جويّة على قواعد لحزب الله في سوريا والعراق

وكالات - أعلن وزير الدفاع الأمريكي أن الضربات ضد قواعد لحزب الله في العراق وسوريا كانت ناجحة، ولم يستبعد أي خطوات أخرى "إذا لزم الأمر".
وقال مارك أسبر لصحافيين صباح اليوم، الاثنين 30 ديسمبر 2019، بعد غارات شنتها مقاتلات أمريكية من طراز "أف 15" على خمسة أهداف مرتبطة بحزب الله في غرب العراق وفي شرق سوريا إن "الضربات كانت ناجحة". وأضاف "سنتخذ مزيدا من الإجراءات إذا لزم الأمر من أجل ان نعمل للدفاع عن النفس وردع الميليشيات أو إيران" من إرتكاب أعمال معادية.
وأشار أسبر إلى أن الأهداف التي تم إختيارها هي منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب حزب الله أو مخابئ أسلحة.
وشنت القوات الاميركية سلسلة غارات الأحد على قواعد تابعة لحزب الله ما أسفر عن مقتل 19 مقاتلا على الأقل بعد يومين من هجوم صاروخي أدى للمرة الأولى إلى مقتل أميركي في العراق.
وتأتي الغارات بعد شهرين من تسجيل تصاعد غير مسبوق على مستوى الهجمات الصاروخية التي تستهدف مصالح أميركية في العراق.
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