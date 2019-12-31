وكالات- أفاد تقرير إخباري عراقي اليوم، الاثنين 30 ديسمبر 2019، بأن "تحالف البناء" في البرلمان العراقي استبعد مرشحه لتشكيل الحكومة المقبلة أسعد العيداني، وطرحت ثلاثة أسماء جديدة، اثنان منهم من كبار قادة الجيش.
وكشفت صحيفة "الصباح" الحكومية اليوم الاثنين أن الأسماء المرشحة حاليا هي كل من الفريق الركن المتقاعد عبد الغني الأسدي والفريق الركن توفيق الياسري والمرشح المستقل محمد توفيق علاوي، مضيفة أنه يبدو أن هناك توافقا من قبل المتظاهرين والكتل السياسية على قبول أحدهم لتشكيل الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن النائب فاضل جابر عضو تحالف البناء القول إن "الأسدي يعد الأوفر حظا لكونه يحظى بمقبولية من جميع الأطراف بما فيها الشارع العراقي".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح وضع الخميس الماضي استعداده للاستقالة من منصبه تحت تصرف مجلس النواب، واعتذر عن تكليف العيداني لتشكيل الحكومة القادمة.
وكانت أنباء تكليف العيداني قد قوبلت برفض المحتجين.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة عراقيّة: حزب "تحالف البناء" يستبعد مرشّحه لتشكيل الحكومة أسعد العيداني ويطرح ثلاثة أسماء جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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