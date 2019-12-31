"يوناميد" تُرحب بالإتفاق الإطاري بين حكومة السودان ومسار دارفور

رحبت البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) بالتوقيع على الاتفاق الإطاري بين حكومة السودان الانتقالية والحركات المسلحة في دارفور (مسار دارفور) يوم /السبت/ الماضي أثناء مفاوضات السلام المنعقدة في جوبا، وفقاً لـ أ ش أ.
وذكرت "يوناميد" - في بيان اليوم الثلاثاء -
الإطاري تطور إيجابي يؤكد الإرادة السياسية للأطراف، واستعدادها للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، مهنئًا حكومة السودان الانتقالية وأطراف دارفور على هذه الخطوة، وشجعهم على المضي قدمًا في ذات الاتجاه.
وقال الممثل الخاص المشترك لـ"يوناميد" جيريمايا مامابولو إن التوقيع على الاتفاق
وأضاف مامابولو: "ستواصل يوناميد دعم محادثات السلام الجارية في جوبا وفي حدود قدراتها، ومساعدة جميع أطراف التفاوض للوصول إلى الهدف المنشود، وهو تحقيق سلام دائم ومستقبل زاهر لجميع أهل السودان".
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