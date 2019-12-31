الوزراء السعودي يندد بهجمات تستهدف القوات الأمريكية في العراق

أعرب مجلس الوزراء السعودي، عن إدانة (الرياض) للهجمات التي شنتها مليشيا إرهابية مدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية في العراق ضمن التحالف الدولي، مؤكدًا أن هذه الهجمات الإرهابية تنتهك سيادة العراق وتمس أمنه وتؤثر على جهود مكافحة الإرهاب، وفقاً لـ أ ش أ.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية - التي بثت النبأ - أن ذلك جاء خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم /الثلاثاء/ برئاسة خادم الحرمين الشريفين

، الملك سلمان بن عبد العزيز ، عاهل السعودية .



وصرح وزير الإعلام السعودي ، تركي بن عبد الله الشبانة، بأن المجلس استعرض - خلال الجلسة - التطورات في المنطقة والعالم، مؤكداً ما توليه المملكة من اهتمام واسع ومتابعة لمعاناة المسلمين في ميانمار، مشيداً باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار " حالة حقوق

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الإنسان لمسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في ميانمار " الذي تقدمت به المملكة ، نيابة عن الدول الراعية له.



وأضاف أن المجلس تابع، البيان الختامي لاجتماع ممثلي المستقلين لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي عقد ب(الرياض ) مؤكدا حرص المملكة على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وتماسك نسيجها الاجتماعي.



وأعرب المجلس عن ترحيبه بتوقيع السعودية والإمارا ت للاتفاقية الملحقة باتفاقيتي : "تقسيم المنطقة المقسومة " و"المنطقة المغمورة "المحاذية للمنطقة المقسومة، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة "المقسومة " والمنطقة "المغمورة " في الجانبين .