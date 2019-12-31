الصين تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي

أصدرت الصين، اليوم الثلاثاء، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي، بهدف حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب بشكل أفضل.

ووقع رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) لي كه تشيانج، اليوم على مرسوم مجلس الدولة لإصدار اللائحة التي تدخل حيز التنفيذ غدا الأحد الأول من يناير 2020، حيث يحل القانون (الموحد) محل القوانين الثلاثة القائمة بشأن شركات الاستثمارات المشتركة الصينية - الأجنبية، والشركات الأجنبية، والشركات التعاونية الصينية – الأجنبية.



وكان المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قد وافق في مارس الماضي بأغلبية ساحقة على أول قانون موحد للاستثمار الأجنبي في البلاد، حيث يهدف القانون إلى تعزيز شفافية السياسات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وضمان خضوع المؤسسات المحلية والأجنبية للوائح موحدة، وضمان المنافسة في بيئة عادلة.

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ويستهدف القانون القضاء على العوائق التي يواجهها المستثمرون الأجانب في الصين، ويُعد دليلًا كاملًا على عزم بكين على تحقيق انفتاح أوسع

على العالم الخارجي، ودفع الاستثمار الأجنبي في العصر الجديد.



وينص القانون كذلك على حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب والشركات الممولة أجنبيًا، مع خلق بيئة تجارية دولية وتمكينية قائمة على أساس القانون.



تشير أحدث البيانات في الصين إلى أنه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2019، تم إنشاء 36 ألفًا و747 شركة جديدة بتمويل أجنبي في الصين، مع استيعاب استثمارات أجنبية بقيمة 439ر12 مليار دولار، بزيادة 6ر2% سنويًا، وسط توقعات أن تجذب بيئة الأعمال المحسنة باستمرار، المزيد من الشركات ذات التمويل الأجنبي للاستثمار في الصين.