مقتل 7 عناصر من داعش بمناطق الجزيرة العراقية

أعلن قائد عمليات نينوي اللواء الركن نومان الزوبعي، مقتل 7 عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي في مناطق الجزيرة العراقية، وذلك خلال عمليات إرادة النصر الصفحة الثامنة. قال الزوبعي - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الثلاثاء- : "إن قوة من الاستخبارات والفرقة الخامسة عشرة تمكنت من قتل 3 انتحاريين قرب بادوش".

وأضاف: "أن طائرات التحالف الدولي قد قصفت مواقع قرب جبل المنايف في محيط قضاء البعاج، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر التنظيم الإرهابي بمنطقة الجزيرة شمال غرب الموصل"، منوهًا بأن العمليات العسكرية ما زالت متواصلة لمطاردة (داعش) على مشارف محافظة (نينوي). أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الثلاثاء- : "إن قوة من الاستخبارات والفرقة الخامسة عشرة تمكنت من قتل 3 انتحاريين قرب بادوش".وأضاف: "أن طائرات التحالف الدولي قد قصفت مواقع قرب جبل المنايف في محيط قضاء البعاج، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر التنظيم الإرهابي بمنطقة الجزيرة شمال غرب الموصل"، منوهًا بأن العمليات العسكرية ما زالت متواصلة لمطاردة (داعش) على مشارف محافظة (نينوي).

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