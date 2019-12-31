خدمات تابعة لجوجل تختفي خلال العام الجديد

تشهد التقنية، تطورًا مضطردًا، مع مرور الوقت، لكن بعض الخدمات تتوقف بشكل نهائي، حين يجري الإعلان عن أخرى أكثر تطورًا، وهذا ما سيحصل بالضبط لعدد من خدمات شركة "جوجل" خلال العام 2020.
وبحسب موقع "فوربس"، فإنه من المحتمل أن يجري إغلاق تطبيق "هانغ آوت" التابع لغوغل، وهو منصة للتراسل والتواصل، بحلول يونيو 2020، وذلك لأجل نقل المستخدمين صوب تطبيق جديد.
وأورد المصدر أن تطبيق غوغل الجديد سيحمل اسم "هانغآوتس تشات آند ميت"، في يونيو المقبل، بعدما تأخر الإطلاق مدة طويلة.
وفي تحول آخر، أكدت شركة "جوجل" أن خدمتها "غوغل كلاود برينت" التي تتيح الطباعة عن بعد، لن تظل مستمرة بعد 31 من ديسمبر 2020، وبالتالي، فإن على المستخدمين أن يجدوا بدائل لأنفسهم قبل حلول هذا التاريخ، مثل الاستعانة بنظام التشغيل Chrome OS أو الاستفادة
وأطلقت الشركة خدمة الطباعة عن بعد في سنة 2010، حتى تتيح للمستخدمين أن يقوموا بطباعة وثائق مخزنة سحابيا، لكن جوجل لاحظت أن الخدمة لم تعمل على النحو الذي كان مأمولا.
وتتجه غوغل إلى إغلاق منصة تطوير التطبيقات الذكية "فابريك"، في مارس 2020، علما إن مسألة الإيقاف كانت مرتقبة في العام المشارف على نهايته.
وفي سبتمبر 2020، ستوقف الشركة العالمية خدمة "غوغل هاير" التي كانت تساعد الشركات الصغرى والمتوسطة في مسألة التوظيف، لكن منصة التقنية لم تكشف السبب الذي دفعها إلى اتخاذ هذا القرار.
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