ديوان البلاط السلطاني: السلطان قابوس في حال مستقر ويتابع برنامج العلاج المقرر

أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني أن جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان يتابع برنامج العلاج المقرر و أنه في حال مستقر داعياً الله أن يمن عليه بمزيد من التحسن وصولًا إلى النتائج المرجوة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، أن جلالة السلطان قابوس وجه شكره وتقديره لأبناء شعبه على ما يبدونه من نبل في مشاعرهم وصدق في دعواتهم والتفاف حول قيادتهم سائلاً الله أن يحفظ عمان وأبناءها وأن يوفقهم نحو مزيد من التقدم والنماء لتستمر مسيرة التنمية الظافرة إلى الأهداف المرسومة لها.
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