زلزال بقوة 5.6 يضرب مناطق شمال ووسط باكستان

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر أجزاء من المناطق الشمالية ووسط باكستان وشعر سكان العاصمة إسلام آباد ومدن الأقاليم الشمالية والشمالية الغربية والبنجاب وخيبر بختون خوا بحدة الزلزال. وحددت إدارة الأرصاد الجوية موقع الزلزال في إقليم جيلجيت شمال البلاد وقدرت عمقه 42 كيلومتراً. وقالت وسائل الإعلام الباكستانية إن الناس انتابتهم حالات من الذعر وخرجوا إلى الميادين. ولم يتم الابلاغ عن أي خسائر بشرية أو في الممتلكات حتى الآن.



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