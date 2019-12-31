خادم الحرمين يتسلم رسالتين من رئيسة الجمهورية الأثيوبية ورئيس وزرائها

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، رسالتين من فخامة الرئيسة سهلورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الديموقراطية الاتحادية، ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد علي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" قام بتسليم الرسالتين لخادم الحرمين الشريفين، فخامة الرئيس الأثيوبي السابق ملاتو تشومي خلال استقبال الملك سلمان له في الرياض.

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وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين المملكة وأثيوبيا، وسبل تنميتها وتطويرها.