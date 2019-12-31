كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:15 مساءً - مشاركة حمل الرئيس الأمريكي ترامب إيران مسؤولة عن تنظيم اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد وستتم محاسبتها المزيد من الأخبار الفلبين تودع عام 2019 بإعصار مدمر قتل 50 وشرد 80 ألفاً Advertisements حكم بإعدام 27 عنصرا في جهاز الاستخبارات السوداني وأكد ترامب أنه على العراق استخدام قواته لحماية السفارة الأمريكية وجدد أتهامه لإيران بالمسؤولية عن مقتل متعاقد أمريكي وجرح آخرين ويقول إن بلاده ردت بقوة وستفعل ذلك دائما

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: إيران مسؤولة عن تنظيم اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد وستتم محاسبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.