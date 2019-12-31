كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجامعة العربية تؤكد على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة علي مستوي المندوبين الدائمين بمقر الجامعة بالقاهرة، بناء علي طلب مصر وأيدته عدد من الدول، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد المجتمعون العرب، في بيان، علي دعم العملية السياسية الليبية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات وأهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة لمساعدة الليبيين علي تسوية الأزمة الليبية.

وأعرب المجتمعون عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتازم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط.

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ودعوا إلى ضرورة وقف الصراع العسكري علي أن تكون التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب.

وجدد البيان التأكيد علي خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة علي نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الإجنبية.

وشدد علي رفض انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد امن دول الجوار الليبي المنطقة.

وطالب البيان أمين عام جامعة الدول العربية بإجراء الاتصال علي أعلي المستويات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبي بما فيها السكرتير العام للأمم المتحدة ومنع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا يهدد السلم والأمن الدوليين.