كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر تطورات الحالة الصحية للسلطان قابوس بن سعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف التلفزيون العماني، اليوم الثلاثاء، أن السلطان قابوس بن سعيد في حال مستقرة ويتابع برنامج العلاج، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وكان ديوان البلاط السلطاني في عمان، قد أعلن أن السلطان قابوس بن سعيد، سيسافر إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية، مشيرًا إلى أن الفحوصات "ستستغرق فترة محدودة" من الوقت.

Advertisements

وسافر السلطان قابوس (79 عاماً) للخارج لأسباب طبية مرتين على الأقل منذ 2014.

قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيدي ولد في 18 نوفمبر 1940م، سلطان سلطنة عُمان التاسع ورئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد إذ كان يطلق على الحاكم لقب إمام قبل أن يطلق عليه لقب سلطان. يعد حاليًا صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم الذين هم على قيد الحياة حاليًا.