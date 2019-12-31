كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تستعد لاحتجاجات ليلة رأس السنة الجديدة ضد قانون الجنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد الهند لاحتجاجات جديدة ليلة رأس السنة الميلادية، حيث أنه من المقرر أن يشارك آلاف الهنود في العام الجديد من خلال تنظيم احتجاجات ضد قانون الجنسية، على الرغم من محاولات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إخماد المظاهرات التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا.

يخطط المتظاهرون لثلاث مظاهرات على الأقل في نيودلهي، العاصمة، بما في ذلك منطقة شاهين باغ، حيث قام مئات السكان بإغلاق طريق سريع رئيسي لمدة 18 يومًا، كما ذكرت وكالة "رويترز".

يخطط المنظمون لإحياء الشعر والخطب في احتجاج خارج جامعة جاميا ميليا في نيودلهي، التي اقتحمتها الشرطة هذا الشهر.

وقالت الشرطة، إنها تعتزم نشر قوات إضافية في نيودلهي عشية رأس السنة الجديدة، مع فرض قيود مرورية في بعض أنحاء العاصمة.

وقال تشينمووي بيسوال، المسؤول بالشرطة الذي يشرف على الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة الذي يضم شاهين باغ وجامعة جاميا ميليا "جميع التدابير الاحترازية مطبقة".

وأضاف لـ"رويترز": "في الآونة الأخيرة، لم تكن هناك حوادث. لذلك نأمل أن تظل الأمور على ما يرام."

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وقال عضو في إحدى الجماعات التي نظمت 11 احتجاجًا لـ "رويترز": "عادة، يبرز 50 شخص من المتظاهرين في الأماكن العامة، مثل مراكز التسوق والمقاهي، وترفع لافتات وتشجع المارة على الانضمام".

وأضاف الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: "كل يوم، ونحن نفعل شيئا، في مكان ما، مضيفًا، أنه من المقرر تنظيم احتجاج آخر مساء اليوم الثلاثاء.

كما يتم التخطيط لإحياء الشعر على جانب الشارع والكوميديا الاحتفالية والعروض الموسيقية في العاصمة المالية لمدينة مومباي ومدينة كولكاتا الشرقية.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، هزت الاحتجاجات الهند منذ 12 ديسمبر، عندما أصدرت الحكومة تشريعا يمهد الطريق أمام الأقليات غير المسلمة من الدول المجاورة ذات الأغلبية المسلمة في أفغانستان وبنغلاديش وباكستان للحصول على الجنسية الهندية.

ووفقًا للوكالة، فإنه إلى جانب معارضة السجل الوطني المقترح للمواطنين، يخشى العديد من الهنود من أن هذه الخطوة سوف تميز ضد الأقلية المسلمة وتختفي أمام الدستور العلماني للبلاد.

وجاء الجدول الزمني للاحتجاج الآخر المخطط في نيودلهي، بأنه "قرار السنة الجديدة للدفاع عن الدستور".

في مدينة حيدر أباد الجنوبية، قامت مجموعتان صغيرتان على الأقل من المتظاهرين بتنظيم احتجاجات سريعة، لتفادي قيود الشرطة على التجمعات الكبيرة.