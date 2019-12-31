كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: إيران وراء الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران هي من نظمت الهجوم على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وطالب ترامب، اليوم الثلاثاء، في تغريدة عبر حسابه على موقع توتير، الحكومة العراقية بحماية السفارة الأمريكية في بغداد.

وحمل ترمب، إيران مسؤولية أي هجوم على السفارة في بغداد.

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وقد أحرق المحتجون العراقيون، إحدى بوابات السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، احتجاجا على قصف أمس الأول.

وكان العراق، قد شهد خلال الساعات الماضية مظاهرات، احتجاجا على سوء الخدمات في البلاد، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية، إثر اشتباكات مع مسلحين هاجموا المتظاهرين في مركز محافظة ميسان.