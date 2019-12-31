كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى "إجراءات عسكرية مضادة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى اتخاذ "إجراءات مضادة دبلوماسية وعسكرية" نشطة للحفاظ على أمن البلاد في خطاب مطول في مؤتمر سياسي رئيسي ربما يهدف إلى إضفاء الشرعية على تغييرات مهمة في دبلوماسيته النووية مع الولايات المتحدة.

وتحدث كيم خلال اجتماع حزب العمال الحاكم، الذي من المتوقع أن يستمر لليوم الرابع اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقالت وسائل إعلام حكومية اليوم الثلاثاء إن كيم أصدر خلال خطابه الذي استمر سبع ساعات أهدافًا وطنية لإعادة بناء اقتصاد كوريا الشمالية، وإعداد تدابير سياسية ودبلوماسية وعسكرية نشطة وهجومية للحفاظ بشكل صارم على سيادة البلاد وأمنها.

ويوم الأربعاء، من المتوقع أن يستخدم كيم خطاب رأس السنة السنوي لإعلان تغييرات كبيرة في سياساته الاقتصادية والأمنية.

ويعتقد بعض الخبراء أن كيم يمكن أن يستخدم الخطاب ليعلن أنه يعلق مفاوضاته النووية مع واشنطن، التي وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلافات في تبادل تخفيف العقوبات ونزع السلاح، ويمكنه إحياء المواجهة برفع الحظر الاختياري المفروض على الأسلحة النووية..

لم تبلغ وكالة الأنباء المركزية الكورية عن أي قرارات تم اتخاذها في اجتماع الحزب أو ذكرت أي تعليق محدد من كيم تجاه الولايات المتحدة.

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ولكنه أشار إلى أن كيم أشار إلى أن حزب العمال عازم على الدخول في "نضال شاق وطويل الأمد"، ربما في إشارة إلى الجهود المبذولة للتغلب على العقوبات والضغط بقيادة الولايات المتحدة، قبل أن يختتم حديثه بالدعوات إلى "فتح الطريق بشكل حيوي"نحو البناء أمة اشتراكية قوية.

وصرحت الوكالة أن الحزب يعمل على صياغة قرار يستند إلى جدول الأعمال الذي حدده كيم ويعتزم مناقشة "وثيقة مهمة" غير محددة.

وتعثرت المفاوضات في أعقاب انهيار قمة كيم الثانية مع ترامب في فبراير، حيث رفضت الولايات المتحدة مطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات على نطاق واسع مقابل تفكيك منشأة نووية قديمة في يونغبيون، والتي لن تمثل إلا استسلامًا جزئيًا لقدراتها النووية.

وقالت كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا الشهر إنها أجرت تجربتين "حاسمتين" في منشأة إطلاق الصواريخ بعيدة المدى، مما أثار تكهنات بأنها تطور صاروخًا بعيد المدى أو تستعد لإطلاق قمر صناعي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو إن إدارة ترامب ما زالت تعتقد أنها "يمكن أن تجد طريقًا لإقناع القيادة في كوريا الشمالية بأن أفضل طريقة لعملها هي خلق فرصة أفضل لشعوبها عن طريق التخلص من أسلحتها النووية".

وقال بومبيو في مقابلة الاثنين: "إننا نراقب ما يفعلونه هنا في الأيام الختامية من هذا العام، مضيفًا، نأمل أن يتخذوا قرارًا يؤدي إلى طريق السلام وليس نحو المواجهة".