كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيانات رسمية تظهر زيادة العجز التجاري في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات معهد الإحصاء، اليوم الثلاثاء، قفز العجز في حجم التجارة الخارجية التركية، على أساس سنوي، في نوفمبر الماضي بنسبة كبيرة.

وقفز العجز في التجارة الخارجية التركية بنسبة 232.2 في المئة ليرتفع إلى 2.234 مليار دولار، حسبما كشفت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.

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وبحسب وكالة "رويترز"، أوضح المعهد أن الصادرات التركية ارتفعت بنسبة ضئيلة للغاية بلغت 0.1 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 15.503 مليار دولار، في حين قفزت الواردات بنسبة 9.7 في المئة لتصل إلى 17.737 مليار دولار.

كما اظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي السابقة، ارتفاع عجز التجارة الخارجية التركية بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس إلى 2.5 مليار دولار.