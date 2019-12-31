كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل زيارة "بومبيو".. الصين تؤكد أنها واثقة من دعم آسيا الوسطى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن محاولات زرع الخلاف حول السياسات الصينية في منطقة شينجيانج ستفشل، وذلك قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى آسيا الوسطى المجاورة.

ويزور وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو الأسبوع القادم كازاخستان وأوزبكستان، أصدقاء مقربين للصين لم ينتقدوا سياساتها في شينجيانج رغم أن مواطنيهم لديهم روابط ثقافية ودينية وثيقة مع أهالي شينجيانج، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

متحدثاً في مؤتمر صحفي يومي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج، إن دول آسيا الوسطى في وضع أفضل لتقييم الوضع من واشنطن.

وأضاف "جينج": "فيما يتعلق بالوضع الحقيقي في شينجيانج، تتمتع دول آسيا الوسطى الخمس بفهم أفضل من الولايات المتحدة وحق أكبر في التحدث عنه".

وأعربت العديد من الدول الغربية عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن الصين قد احتجزت مسلمين في منطقة شينجيانج الواقعة في أقصى غرب البلاد في ظروف قاسية، مع وجود بومبيو حرجة بشكل خاص. وتقول بكين، إنها تدير برنامج تدريب مهني لمكافحة التطرف.

وتقدر الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أنه قد تم احتجاز ما بين مليون ومليوني شخص، معظمهم من مسلمي الإيجور العرقيين، وتنفي الصين بشدة أي سوء المعاملة.

لقي مئات الأشخاص حتفهم في شينجيانج في السنوات الأخيرة في أعمال عنف ألقتها بكين على الانفصاليين والإسلاميين.

Advertisements

وعلى صعيد آخر، أكدت صحيفة صينية أن كبير مفاوضي الصين ليو هي، نائب رئيس مجلس الدولة، سيزور واشنطن على رأس وفد رفيع هذا الأسبوع لتوقيع اتفاق "المرحلة الأولى" التجاري مع الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، الاثنين، نقلاً عن مصادر صينية رفيعة، إن "واشنطن أرسلت دعوة، وقبلتها بكين".

وأضافت أنه من المرجح أن يبقى الوفد في الولايات المتحدة لبضعة أيام، حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ومن الجانب الأمريكي، قال بيتر نافارو، مستشار التجارة للبيت الأبيض، الاثنين، إنه من المرجح أن توقع الولايات المتحدة والصين على المرحلة 1 من اتفاق التجارة الجديد أوائل 2020.

وأضاف نافارو، في مقابلة مع "فوكس نيوز" أنه "من المرجح أن يكون التوقيع عليه خلال الأسبوع المقبل، أو نحو ذلك؛ ننتظر الترجمة لا أكثر".

وقالت وزارة التجارة الصينية، الأحد، بعد مؤتمر العمل السنوي، إنها تعاملت مع الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة هذا العام بشكل جيد. وأوضحت الوزارة، في بيان على موقعها على الإنترنت، أن الوزارة نفذت قرارات الحكومة المركزية و"قامت بحماية مصالح البلد والشعب بحزم".