مؤلم..مشاكل عائلية تدفع امراة للإنتحار بطريقة مأساوية ضواحي تاونات!

أقدمت امرأة في الأربعينيات من عمرها منتصف ليلة الإثنين الثلاثاء، على وضع حد لحياتها شنقا بدوار اللبابنة ضواحي تاونات.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فالهالكة عثر عليها معلقة بحبل داخل منزل أسرتها، وهي جثة هامدة ليتم إخبار السلطات بالواقعة.
ورجح المصدر ذاته، أن مشاكل عائلية هي من دفعت الهالك لوضع حد لحياتها بهذه الطريقة المؤلمة، في حين عرف مكان الحادث استنفارا لمختلف السلطات وعناصر الدرك الملكي.
وت نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتاونات، لإخضاعها للتشريح الطبي لفائدة التحقيق الذي فتحته مصالح للدرك الملكي، لمعرفة ظروف وأسباب الإنتحار.
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