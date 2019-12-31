مكان وموعد بيع تذاكر الوداد و”الماط”

عائشة مجيب – صحفية متدربة
انطلقت صباح اليوم عملية بيع تذاكر المباراة التي ستجمع الوداد الرياضي بضيفه المغرب التطواني، يوم الخميس، على أرضية ملعب محمد الخامس، برسم الجولة 11 من البطولة الوطنية الاحترافية.
وطرحت التذاكر في كل من النقط البيع الآتية: مركب بن جلون، ملعب محمد الخامس، ملعب تسيما، ملعب الصخور السوداء.
وخفضت إدارة القلعة الحمراء ثمن التذاكر، حيث حدد ثمن المدرجات في 30 درهما، و50 درهم للمنصة المغطاة، و100 درهم للمنصة الشرفية.
يذكر أن الفريق الأحمر يحتل وصافة الدوري المغربي الاحترافي، برصيد 19 نقطة، فيما يحتل الحمامة البيضاء الرتبة الرابعة في سبورة ترتيب البطولة برصيد 18 نقطة.
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