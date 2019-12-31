رفاق نبيلة منيب يدينون حملة الاعتقالات ويدعون للنضال الوحدوي “حفاظا على المكتسبات”

ندد المكتب الجهوي لحزب الاشتراكي الموحد بجهة بني ملال خنيفرة، بحملة الاعتقالات التي طالت مجموعة من النشطاء الحقوقيين وصحافيين والمدونين بالمغرب.

وأعلن رفاق منيب في بيان توصلت “اليوم 24” بنسخة منه، تضامنهم المطلق مع كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، الذين طالتهم حملة الاعتقالات الأخيرة، التي لم يسلم منها حتى مناضلو الحزب نفسه، حسب البيان.

وأشار البيان ذاته، أن بعد حملة اعتقالات طالت معتقلي الريف، جاء الدور على بعض الأصوات الحرة منها عبد العالي باحماد المعروف “بودا”، والمدون محمد السكاكي الشهير بـ”مول الكاسكيطة” والصحفي عمر الراضي.

وأكد رفاق منيب، “أن لا حد ولا رادع للزحف على مكتسبات الشعب المغربي إلا النضال الوحدوي لكل القوى الدمقراطية”، مشيرا أن “حملة الإعتقالات لم ولن تثني المناضلين والمناضلات على الصدح عاليا”.