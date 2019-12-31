حمد الله: “أملك مستوى اللعب في أروبا ولهذا السبب تفوقت على ميسي وكريستيانو”

قال عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق النصر السعودي، إنه متأكد بأنه يملك “مستوى اللعب في أروبا”، وذلك بعد أن تألق بشكل لافت السنة الماضية في الدوري السعودي، وسجل 57 هدفا، مكنه من التتويج بجائزة أفضل لاعب عربي.

وفي حوار له مع موقع “كوورة” العربي، قال اللاعب الدولي المغربي، إنه ” يملك كل المؤهلات التي تجعله يلعب في أروبا، لكن هنالك دائما ظروف تحيط باللاعبين، كالإصابات وغيرها، وهي التي قد تحرمه من تحقيق هذا المبتغى”.

وأكد المتحدث ذاته، بأنه ” إذا أتيحت له الفرصة باللعب في أروبا سيفعل ذلك، لكنه الآن يركز بشكل تام على فريقه النصر السعودي، حيث يرغب في البصم على مزيد من الأهداف والأداء الجيد”.

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أما بخصوص تفوقه على هدافي العالم، أبرزهم ميسي، كريستيانو رونالدو، وليفاندوفسكي، في أكثر الأهداف تسجيلا لهذا العام، فقد أرجع حمد الله ذلك إلى الاختلاف في الدوريات ومستوياتها، لكنه شدد على أن “التواجد في القمة يجعله يفخر كثيرا بذلك”.

ورفض حمد الله في المناسبة ذاتها التعليق على منتخب المنتخب المغربي، مكتفيا بالتأكيد على أنه ” ستكون هناك مناسبات مستقبلية من أجل الحديث في هذا الموضوع”.