فلسطين التاريخية: 6.6 مليون فلسطيني و6.78 مليون يهودي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم، الثلاثاء، بأن عدد الفلسطينيين المقدر حول العالم، بحلول نهاية العام 2019، بلغ حوالي 13 مليونا و350 ألف فلسطيني، بينهم 5.039 مليون في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وفي موازاة ذلك، قالت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم، إن عدد سكان إسرائيل بحلول نهاية العام، بلغ 9 ملايين و136 ألف نسمة، لكن هذا العدد يشمل الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وحسب الإحصاء الإسرائيلي، فإن عدد اليهود يبلغ 6 ملايين و772 ألفا ويشكلون نسبة 74.1% من مجمل السكان، بينما عدد العرب مليون و916 ألفا (21%)، وآخرين 448 ألفا (4.9%)، وهم المهاجرين غير اليهود.

وفي حال عدم احتساب الفلسطينيين في القدس من الإحصاء الإسرائيلي، فإن عدد العرب في إسرائيل يقارب مليون و600 ألف نسمة، ما يعني أن عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية أكثر من 6.6 مليون بينما عدد اليهود يبقى 6 و772 ألفا.

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وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين في قطاع غزة بلغ نحو 2.019 مليون، و3.020 مليون في الضفة الغربية. وأشار إلى أن نسبة اللاجئين بين سكان الضفة وغزة، الذين تم تهجيرهم من أراضيهم إبان نكبة فلسطين عام 1948، تقدر بـ 42%..

ويعيش باقي الفلسطينيين في الشتات، ومنهم 5.986 مليون في الدول العربية، ونحو 727 ألف في الدول الأجنبية.

وحسب الإحصاء الإسرائيلي، فإن عدد السكان ازداد بـ1.9%، وأن 78% من الزيادة جراء نمو طبيعي و22% من ميزان الهجرة، حيث هاجر إلى إسرائيل خلال العام الحالي 34 ألفا، وولد 177 ألف طفل، 74% يهود و23.2% عرب.