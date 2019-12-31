شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 6 أشخاص في حادث مروري في طريق العبر بحضرموت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 توفي ثلاثة اشخاص وأصيب ثلاثة آخرين بينهم امرأتان في حادث مروري مساء أمس في خط العبر بمحافظة حضرموت.

Advertisements وقال شاهد عيان لوكالة الانباء اليمنية ان الحادث وقع نتيجة انقلاب سيارة نوع هيلوكس كانت تقلهم في طريقهم الى السعودية لاداء العمرة. وأشار الى انه تم اسعاف الضحايا الى احد المستشفيات بمحافظة مأرب لتلقي العلاج، إلا أن ثلاثة منهم كانوا قد فارقوا الحياة.

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